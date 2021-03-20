كينيا تعلن قائمتها لمواجهة مصر بتصفيات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن جاكوب مولي المدير الفني لمنتخب كينيا، قائمة الفريق لمواجهة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي منتخب مصر بقيادة حسام البدري المدير الفني للفراعنة، منتخب كينيا، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وشهدت قائمة منتخب كينيا، غياب فيكتور وانياما لاعب فريق مونتريال الأمريكي عن مواجهة مصر.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا برصيد 8 نقاط، بينما يحتل المنتخب الكيني المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وجاءت قائمة منتخب كينيا كالآتي:

حراسة المرمى: إيان أوتينو، جيمس ساروني، جوزيف أوكوث.

خط الدفاع: جوزيف أوكومو، إيريك أوما، جواش أونيانجو، جونستون أموروا، ناهاشون أليمبي، هارون موالي، دانيال ساكاري، بركة بادي.

خط الوسط: أنتوني أكومو، ديوك أبويا، كليف نياكيا، دنكان أوتينو، لورانس جوما، كينيث موجونا، كيفين سيميو، دانسون شيتامبي، جيمس مازيمبي، دافيد أوينو، كيفن كيماني، بونيفاس موشيري، عبدالله حسن.

خط الهجوم: مايكل أولونجا، مسعود جمعة، إريك كابيتو، إلفيس روبيا.