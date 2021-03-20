الكشف عن موعد مباراة الرجاء وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد مباراة فريق بيراميدز أمام الرجاء المغربي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحسبما أفاد بيان من نادي بيراميدز فإن الكاف أخطر إدارة النادي بأن المباراة ستقام يوم 4 أبريل المقبل في مدينة كازبلانكا، على أن تقام عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يقود المباراة طاقم حكام مكون من أحمد سيكو توريه، ويعاونه المساعد الأول تيري مامادي، والمساعد الثاني عبد الله سيلا، والحكم الرابع عثمان جاكوب كماري.

ويراقب المباراة، الجزائري عمار بهلول، والكاميروني إيونج أونانا المنسق الأمني للقاء، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان، والمنسق العام المساعد سارة بيلالي من المغرب، والطبيب الخاص بمراقبة إجراءات كوفيد 19، فيروس كورونا، سعيد زاكيني من دولة المغرب.