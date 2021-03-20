مران الزمالك.. 3 رسائل من كارتيرون.. تأهيل طارق حامد وعاشور.. وراحة لحازم إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، رسالة للاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر الجزائري في المباراة المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشدد المدرب الفرنسي للاعبين على ضرورة نسيان نتيجة المباراة الأخيرة أمام الترجي التونسي، والتركيز فيما هو قادم خاصة مباراتي مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، مطالبا اللاعبين بالتمسك بالأمل.

وأوضح المدرب الفرنسي أن الأهم في الوقت الحالي أن يؤدي كل منهم ما عليه داخل الملعب وتحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين.

وركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، وضمت المجموعة الأولى كلا من، محمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز وحسام أشرف وياسين مرعي وحاتم سكر وحسين فيصل، وأدت هذه المجموعة تدريبات بالركض حول الملعب تحت إشراف أحمد عصمت مدرب الأحمال المساعد، وضمت المجموعة الثانية باقي لاعبي الفريق، وأدوا تدريبات بدنية داخل الملعب تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال.

وقاد البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس الفريق الجديد، التدريبات لأول مرة بعد انضمامه للجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

وانضم أوليفيرا للجهاز الفني للفريق الأول بناء على طلب المدرب الفرنسي، حيث سبق وأن عمل المدرب البرازيلي مع كارتيرون في نادي التعاون السعودي.

وتولى أيمن الطويل مدرب حراس الناشئين بالنادي، مهمة تدريب الحراس بشكل مؤقت في الفترة الماضية، قبل أن ينضم أوليفيرا لقيادة تدريبات الحراس.

وشارك عمر أسامة عبد الكريم حارس مرمى فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2002، في التدريبات الجماعية للفريق الأول المقامة حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتعافى عمر أسامة من الإصابة التي كان يعاني منها في غضروف الركبة، وشارك في التدريبات الجماعية للحراس تحت قيادة البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس المرمى الجديد.

وشهدت تدريبات الحراس تواجد كل من محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد وسيد عطية .

وخاض طارق حامد لاعب الفريق، تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى حامد تدريبات بدنية بالركض حول الملعب، وبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والأحمال بالفريق.

وحرص حامد على أداء التدريبات رغم منح اللاعبين الدوليين راحة من التدريبات، من أجل زيادة معدلات لياقته البدنية.

وأدى يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش المران الجماعي للفريق المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويعاني "أوباما" من الإجهاد العضلي، وفضل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة عدم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية حتى لا يتعرض للإصابة.

وعقد "أوباما" جلسة سريعة مع الجهاز الفني والطبي على هامش المران للاطمئنان عليه.

وسيخضع "أوباما" لبرنامج تأهيلي خاص لحين عودته للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر.

وأدى إمام عاشور لاعب الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

واشتكى اللاعب من شعوره ببعض الإجهاد، وفضل الجهاز الطبي خوض اللاعب لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم حتى لا يتعرض للإصابة.

ومنح كارتيرون، حازم إمام لاعب الفريق راحة سلبية من المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويخضع حازم إمام لبرنامج تجهيزي بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز حازم إمام بالشكل الأمثل قبل مواجهة مولودية الجزائر بدوري الأبطال.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة تدريبية لجميع اللاعبين كانت عبارة عن سباق سرعات تحت إشراف المدرب الفرنسي، وذلك على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق إلى الوصول باللاعبين إلى أعلى معدل تأهيلي وبدني، استعدادا للفترة المقبلة.

وشهد السباق ندية وقوة بين اللاعبين، وانتهى السباق بين الثنائي محمود عبد الرازق “شيكابالا” ومحمد عبد الشافي، ليفوز الأخير به.