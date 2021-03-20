مصدر لمصراوي: الأهلي لن يجري أي تعديل على الجهاز الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر في النادي الأهلي أنه لا توجد أي نية لإجراء أي تعديل على مستوى الجهاز الطبي بالفريق الأول بالنادي، وأن الإدارة متمسكة بالجهاز الطبي الحالي.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تجدد إصابة الدولي التونسي علي معلول والذي كان قد تعرض للإصابة في فبراير الماضي في مباراة الأهلي أمام بايرن ميونيخ ضمن بطولة كأس العالم للأندية.

وقال مصدر في النادي الأهلي من خلال تصريحات لمصراوي اليوم السبت، إن الإدارة متمسكة وتدعم الجهاز الطبي الحالي بقيادة أحمد أبو عبلة والذي نجح في تجهيز عدد من اللاعبين من أجل العودة مثل كريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولي.

وشدد المصدر: "لن يتم ضم أي طبيب للفريق أو إجراء تعديل علي الجهاز..هناك ثقة كاملة في قدراتهم ..الأمور تسير بشكل جيد."

وغادر علي معلول الأرض المصرية خلال الأيام الماضية لخوض برنامج تأهيلي رفقة سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي.