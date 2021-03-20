شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: حسام البدري مظلوم.. والمنتخب يحتاج إلى مصطفى فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد سامي المدير الفني لسموحة، سعادته بتواجد ثنائي الفريق، حسام حسن ومصطفى فتحي، ضمن قائمة منتخب مصر مع الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وقال سامي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن حسام حسن يملك قدرات جيدة، ولا يقل عن أي لاعب في صفوف منتخب الفراعنة.

وأضاف «مصطفى فتحي من نوعية اللاعبين التي يحتاجها منتخب مصر خلال الفترة المقبلة».

ونوه «مصطفى لاعب ذكي، فضل التواجد مع سموحة ورفض أكثر من عرض مالي أكبر».

واعتبر سامي أن فترة التوقف الدولي، فرصة مناسبة لعلاج المصابين وتجهيزهم للمباريات المقبلة في الدوري.

وأتم «حسام البدري مظلوم بسبب ضيق الوقت في التجمعات الأخيرة للمنتخب، وخوض مباراتين في فترة قليلة مع كينيا وجرز القمر. الجميع مطالب برفع الضغط على البدري وتركه يعمل في هدوء»