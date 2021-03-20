شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني يقدم مستندات تثبت تلاعب سيمبا التنزاني في نتيجة فحوصات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي المريخ السوداني أنه سيتوجه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بعد تأكده من تلاعب نادي سيمبا التنزاني بنتائج الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد قبل مباراة الفريقين يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ونشر المريخ اليوم السبت عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أنه وبعد أن خضعت نفس العناصر التي زعمت تحاليل سيمبا أنها إيجابية فإنه تأكد أن هذه العناصر غير مصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

المريخ السوداني كان قد واجه سيمبا يوم الثلاثاء الماضي لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي وفيتا وخسرها بثلاثية لم يرد عليها بأي هدف.

وقبل المباراة أعلن النادي السوداني أن نتيجة عينة 8 من لاعبيه جاءت إيجابية لفيروس كورونا، واتهم سيمبا بالتلاعب في هذه النتائج.

وأعلن فريق أم درمان أنه سيتوجه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بداعي التلاعب في نتائج هذه الفحوصات.

ويتصدر سيمبا التنزاني المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط ويأتي الأهلي في المركز الثاني 7 نقاط، ثم فيتا كلوب ثالثًا بـ4 نقاط، وأخيرًا المريخ السوداني برصيد نقطة واحدة.