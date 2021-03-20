شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول السابق لـ«المصري اليوم»: مواجهة ريال مدريد مثيرة.. وصلاح غير مُهتم براموس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث جلين جونسون نجم فريق ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق عن المواجهة الهامة والمُرتقبة والتي ستجمع بين ليفربول وريال مدريد الإسباني في إطار مباريات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن صدام ناري لريال مدريد أمام ليفربول، في تكرار أيضًا لنهائي عام 2018، الذي انتهى لصالح الملكي (3-1)، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم الثلاثاء 6 أبريل المُقبل على أرضية ملعب الفريدو دي ستيفانو، بينما تُلعب مباراة العودة يوم الأربعاء 14 من الشهر نفسه على ملعب أنفيلد.

وضمن فريق المدرب الألماني يورجن كلوب مكانا في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في أربعة مواسم بتسجيله أربعة أهداف دون رد في مجموع المباراتين أمام لايبزيج الألماني في دور الستة عشر، بينما تأهل المرينجي على حساب أتلانتا الإيطالي، إثر الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفًا بمجموع المباراتين.

وقال جونسون في تصريحات خاصة إلى صحيفة «المصري اليوم» السبت: «بالطبع ستكون مواجهة مثيرة للغاية بين الفريقان، كلا الناديين يعرفان بعضهما البعض جيدًا وهناك الكثر من الاحترام المتبادل، أنا انتظر هذه المباراة بشغف كبير. ليفربول لدى فرصة كذلك لتعويض خسارته أمام ريال مدريد في نهائي 2018».

أضاف: «لقد مر أكثر من عامين بقليل عندما تقابل الفريقان وكانت ليلة صعبة بالنسبة لليفربول، لذا فإن الحصول على فرصة للعبهم مرة أخرى أمر رائع، ليفربول أصبح فريقاً مُختلف الآن عن المواجهة السابقة، أصبح الفريق يمتلك الخبرة اللازمة، لقد ذهبوا بعيدًا وفازوا بالألقاب، لقد حصلوا على المزيد من الثقة في أنفسهم، لذلك سيكون ليفربول حاضر وبقوة في هذه المواجهة».

جلين جونسون - صورة أرشيفية

تابع صاحب الـ 36 عامًا: «يجب على ليفربول الاستعداد بشكل مُختلف في هذه المباراة ونسيان ما يحدث له من نتائج سلبية للفريق في الدوري الممتاز، فالفريق إذا كان في حالته البدنية والفنية الجيدة سيتجاوز ريال مدريد، في حقيقة الأمر لا أرى أن ريال مدريد قوي للغاية كما كان في السابق، فقد رحل عن الفريق لاعبين مميزين مثل رونالدو وجاريث بيل».

صلاح تعرض للإيذاء المتعمد من راموس فى نهائى دورى أبطال أوروبا - صورة أرشيفية

بعد ساعات فقط من القرعة، أصبح «راموس صلاح» موضوعًا شائعًا في جميع أنحاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يسعى المشجعون بشدة إلى رؤية الاثنين يتنافسان وجهاً لوجه مرة أخرى ويكتبان فصلًا جديدًا من المواجهة الثنائية.

وأوضح جونسون في هذا الصدد قائلًا: «لا أعتقد أن سيكون هناك ازمة بين محمد صلاح وراموس، فالتركيز سيكون مُنصب أكثر على أرضية الميدان، لكن بالطبع سيتم الحديث كثيرًا عن هذه المواجهة، صلاح لاعبًا كبيرًا ومؤثرًا للغاية مع ليفربول، فهو من أفضل اللاعبين في تشكيلة الريدز منذ قدومه إلى الفريق».

وتعد مواجهة ريال مدريد وليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، تكرارا لنهائي 2018 الذي شهدت خروج صلاح مصابا بعد تدخل من راموس.

ويمتلك جونسون مسيرة كروية رائعة، حيث سبق له ارتداء قمصان عدة أندية إنجليزية أمثال وست هام يونايتد وتشيلسي، بورتسموث، ليفربول وستوك سيتي، قبل أن يُقرر اعتزال كرة القدم في عام 2019.