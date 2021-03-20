شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أوليمبياد طوكيو 2021 بدون مشجعين أجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت السلطات اليابانية اليوم السبت، منع حضور مشجعين من خارج اليابان في فعاليات أولمبياد طوكيو 2021، بسبب مخاطر فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال منظمو دورة الألعاب الأوليمبية في بيان رسمي: «لا يزال وضع فيروس كورونا راهنًا في اليابان والعديد من الدول الأخرى حول العالم يمثل تحديًا كبيرًا، وقد ظهر عدد من السلالات المختلفة، بينما لا يزال السفر الدولي مقيدًا».

وتابع البيان: «وبناء على الوضع الحالي للجائحة، فإنه من غير المرجح أن يتم ضمان دخول اليابان هذا الصيف للأشخاص من الخارج»

وأضافت اللجنة المنظمة أنها قررت عدم السماح بحضور المشجعين الأجانب لأولمبياد طوكيو الصيفية، والمقرر إقامتها في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين.

وقررت اللجنة إعادة ثمن التذاكرالتي تم بيعها للمشجعين الأجانب بسبب عدم إمكانية الحضور، إذ أكد البيان: «من أجل توضيح الصورة لحاملي التذاكر الذين يعيشون في الخارج وتمكينهم من تعديل خطط سفرهم في هذه المرحلة، توصلت الأطراف من الجانب الياباني إلى استنتاج مفاده أنهم لن يكونوا قادرين على دخول اليابان في فترة الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقبلة».

وكان من المقرر إقامة أولمبياد طوكيو العام الماضي، ولكن تم تأجيلها إلى العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم أجمع.

ووفقًا لهذا القرار، ستكون أولمبياد طوكيو 2021 هي الوحيدة التي تقام بدون حضور جماهيري أجنبي.

وكانت اللجنة المنظمة قد قررت منذ عدة أيام عدم السماح لحضور متطوعين من الخارج، بخلاف عدد قليل ذوو مهارات متخصصة مثل التحدث بلغات الأقليات.