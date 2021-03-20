شكرا لقرائتكم خبر عن أفنان إبراهيم تهدي إسطبلات «المغاوير 3» لقب السيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توجت الفارسة أفنان إبراهيم موسى، بلقب سباق السيدات للقدرة لمسافة 100 كلم، أمس الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة.

تنظم المهرجان قرية الإمارات العالمية للقدرة، وشهد سباق اليوم الثاني مشاركة 98 فارسة من مختلف إسطبلات الدولة.

وتمكنت الفارسة أفنان من إسطبلات «المغاوير 3» من التتويج باللقب على صهوة «بركة اليخيدو 3»، في زمن قدره 3:17:54 ساعة، وحلت الفارسة ميرا جاسم الأنصاري على صهوة «تشيلسي دي لوك»، من إسطبل البوادي ه في المركز الثاني بتوقيت 3:18:01 ساعة، وجاءت الفارسة شمة مبارك جابر المنصوري على صهوة «اراميس» العائد إلى إسطبل «المغاوير 2» في المركز الثالث.

توج الفائزات بالمراكز الأولى مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، وعبدالرحمن الرميثي مشرف القرية، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

ويختتم المهرجان، اليوم السبت، بالسباق الرئيسي لمسافة 120 كلم بمشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات، وستكون الانطلاقة عند السادسة والنصف صباحاً.

إشادة

من جانبه، أكد مسلم العامري أن سباق السيدات شهد منافسة قوية، مبيناً أن نجاح السباق يؤكد على تطور الفروسية في الدولة التي تحظى بالدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة.

وتمنى العامري أن تتواصل النجاحات في مهرجان أبوظبي الذي يشهد، اليوم السبت، سباقه الأخير بالسباق الرئيسي المفتوح، وأشار إلى إقبال الفرسان والفارسات على المشاركة وجديتهم في الأداء والرغبة في الصعود إلى منصات التتويج ومواصلة الانضباط الذي شهدته كل سباقات الموسم.