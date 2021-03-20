شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يهزم الحمرية بهدفين في دقيقة ويعزز صدارته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

ابتعد الإمارات في صدارة دوري الدرجة الأولى مؤقتاً، بعد فوزه على مضيفه الحمرية 2-صفر في افتتاح الجولة ال17. وسجل البرازيلي دييغو داسيلفا هدفين في ظرف دقيقية واحدة (3 و4) ليقود «الصقور» للنقطة 33 وبفارق 5 نقاط عن العروبة الذي سيلعب اليوم ودبا الحصن، والبطائح الذي سيلعب ومصفوت.

وبقي الحمرية عند نقاطه ال18 بعد أن ودع سباق المنافسة هذا الموسم.

وعلى ملعبه تمسك دبا الفجيرة ببصيص الأمل بالفوز على ضيفه مسافي 2-1،سجل للنواخذة الإيطالي مانويل بوكيايلي في الدقيقة 8 ومحمد إبراهيم في الدقيقة 37،فيما أحرز المصري حسام لطفي هدف مسافي الوحيد، وبهذا الفوز يحافظ دبا على حظوظه رافعاً رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، وبقي مسافي عاشراً وله 15 نقطة.

وتعادل العربي مع التعاون بهدفي عبدالله الكعبي (25) وخليفة محمد(86) مقابل هدفين لفيليبي فيليديس (77 و89)، وطرد عبدالله جمعة من التعاون في الدقيقة الأخيرة. ويلعب اليوم في الخامسة و40 دقيقة،العروبة (28 نقطة) مع دبا الحصن (24 نقطة) في مربح، وليس أمام صاحب الأرض خيار سوى الفوز في مواجهة فريق يعتبر منافساً على الصعود.

وبملعب البطائح تبدو مهمة فريق المدرب عبدالله مسفر واضحة فالوصول إلى 31 نقطة هدف الفريق، ليحافظ على حظوظه في الصعود.

ويملك البطائح 28 نقطة، وهو حقق نقلة نوعية في النتائج تحت قيادة مسفر ويطمح لفوز جديد، أما مصفوت فيطمح كذلك إلى متابعة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة وإضافة ثلاث نقاط لرصيده ليصل إلى 19نقطة.