شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لطارق حامد وتأهيل أوباما بعد معاناته من إجهاد عضلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض طارق حامد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وأدى حامد تدريبات بدنية بالركض حول الملعب، وبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائى التأهيل والأحمال بالفريق.

وحرص طارق حامد على أداء التدريبات رغم منح اللاعبين الدوليين راحة من التدريبات، من أجل زيادة معدلات لياقته البدنية، لاسيما أن اللاعب قام مع زميله محمود عبد العزيز بخوض تدريبات منفردة أمس، الجمعة، بصالة الجيمانيزيوم فى النادى رغم حصول الفريق على راحة سلبية.

كما أدى يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانزيوم على هامش المران الجماعي، حيث يعانى "أوباما" من الإجهاد العضلي، وفضل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة عدم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية حتى لا يتعرض للإصابة.

وعقد أوباما جلسة سريعة مع الجهاز الفني والطبي على هامش المران للاطمئنان عليه، وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلى خاص لحين عودته للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر الجزائرى فى المباراة المقرر إقامتها يوم 3 إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.