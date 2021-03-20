شكرا لقرائتكم خبر عن سباق سرعات ورفع معدل اللياقة فى أول تدريب للزمالك بعد الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركز الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال المران المقام حاليًا باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، وضمت الأولى كلاً من، محمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز وحسام أشرف وياسين مرعي وحاتم سكر وحسين فيصل، وأدت هذه المجموعة تدريبات بالركض حول الملعب تحت إشراف أحمد عصمت مدرب الأحمال المساعد.

وضمت المجموعة الثانية باقى لاعبي الفريق، وأدوا تدريبات بدنية داخل الملعب تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، ومنح كارتيرون حازم إمام لاعب الفريق راحة سلبية من المران الجماعي.

ويخضع حازم إمام لبرنامج تجهيزى بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل قبل مواجهة مولودية الجزائر بدوري الأبطال.

كما حرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة تدريبية لجميع اللاعبين، كانت عبارة عن سباق سرعات تحت إشراف المدرب الفرنسي، وشهد السباق ندية وقوة بين اللاعبين، وانتهى السباق بين الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي، ليفوز الأخير به.

الزمالك مطالب بالفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.