شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الوداد المغربى وكايزر تشفيز بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام مصرى لإدارة مباراة الوداد المغربي وكايزر تيشفز الجنوب أفريقي ببطولة دورى أبطال أفريقيا. ويضم الطاقم المصري كلا من: إبراهيم نور الدين حكم ساحة، ويعاونه محمود أبو الرجال ويوسف البساطي مساعدين، ومحمود البنا حكما رابعا، وتقام المباراة يوم 3 ابريل المقبل في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

كما قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين طاقم حكام مصرى لإدارة مباراة وفاق سطيف الجزائرى وإنيمبا النيجيرى فى مرحلة المجموعات من بطولة الكونفيدرالية. وجاءت أسماء الطاقم المصرى كالتالي: أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه وأحمد توفيق طلب مساعدين، ومحمد عادل حكما رابعا، وتقام المباراة يوم 11 إبريل المقبل على ملعب 8 مايو الخاص بفريق وفاق سطيف.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فى وقت سابق، تعيين طاقم حكام مصرى لإدارة مباراة جامبيا والكونغو يوم 29 مارس الجارى، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وجاءت أسماء الطاقم كالتالي: أمين عمر حكم ساحة، أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال مساعدين، وأحمد الغندور حكما رابعا.

فيما اختارت لجنة الحكام الأفريقية الحكم المصرى جهاد جريشة لإدارة مباراة منتخبى أنجولا والجابون بتصفيات أمم أفريقيا بالجولة الـ6 بالمجموعة الرابعة المحدد لها يوم 29 مارس الجارى باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

ويعاون جهاد جريشة فى اللقاء أحمد توفيق طلب مساعد أول وهانى عبد الفتاح مساعد ثانٍ، ومحمد معروف حكماً رابعاً.