شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. يارا أبو الدهب لاعبة اليد: تامر حسنى مطربى المفضل وهوايتى القراءة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "يارا أبو الدهب" لاعبة كرة اليد فى نادى سموحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
القراءة.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
نجرسكو وكريم كراميل.
من نجمك المفضل؟
نيكولا كاراباتيتس لاعب فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.
من مطربك المفضل؟
تامر حسنى.
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟
كاتبة.
لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا بتجاهل المعاكسات.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟
ياسمين عبد العزيز.
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال أكتر.
تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط؟
مش شرط لكن يكون بيحب الرياضة بشكل عام.