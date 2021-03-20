شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. يارا أبو الدهب لاعبة اليد: تامر حسنى مطربى المفضل وهوايتى القراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "يارا أبو الدهب" لاعبة كرة اليد فى نادى سموحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

القراءة.

نجرسكو وكريم كراميل.

نيكولا كاراباتيتس لاعب فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

تامر حسنى.

كاتبة.

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا بتجاهل المعاكسات.

ياسمين عبد العزيز.

الكاجوال أكتر.

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط؟

مش شرط لكن يكون بيحب الرياضة بشكل عام.