شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفيرا يقود تدريب حراس الزمالك لأول مرة فى غياب جنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد البرازيلي أرتور أوليفيرا، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الجديد، التدريبات لأول مرة بعد انضمامه للجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون، حيث انضم أوليفيرا للجهاز الفنى للفريق الأول بناءً على طلب المدرب الفرنسي، وسبق وعمل المدرب البرازيلي مع كارتيرون فى نادى التعاون السعودي.

وتولى أيمن الطويل مدرب حراس الناشئين بالنادى مهمة تدريب الحراس بشكل مؤقت الفترة الماضية، قبل أن ينضم أوليفيرا لقيادة تدريبات الحراس.

وشارك عمر أسامة عبد الكريم حارس مرمى فريق الناشئين بنادى الزمالك مواليد 2002، في التدريبات الجماعية للفريق الأول المقامة حاليا، وتعافى عمر أسامة من الإصابة التي كان يعاني منها في غضروف الركبة.

وشارك أسامة فى التدريبات الجماعية للحراس تحت قيادة البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس المرمى الجديد، وشهدت تدريبات الحراس تواجد كل من محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد وسيد عطية، ويغيب عن التدريب محمود عبد الرحيم جنش الذى تم ضمه لمعسكر منتخب مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر الجزائري في المباراة المقرر إقامتها يوم 3 إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الزمالك تحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.