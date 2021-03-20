اخبار الرياضه

رسميا.. أولمبياد طوكيو بدون جماهير من خارج اليابان وإعادة ثمن التذاكر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. أولمبياد طوكيو بدون جماهير من خارج اليابان وإعادة ثمن التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اليوم، السبت، عدم السماح بحضور المشجعين الأجانب أولمبياد طوكيو الصيفية، ومن ثم فإنه لن يسمح لهم بدخول اليابان خلال الدورة الصيفية المقبلة فى وقت لاحق من العام الحالي.

 

وقالت اللجنة إنها قررت أيضا إعادة ثمن التذاكر التى بيعت للمشجعين الأجانب حتى الآن.

 

وكان من المقرر إقامة الدورة فى العام الماضي لكنها تأجلت إلى العام الحالي بسبب تفشي العدوى بفيروس المستجد سريع الانتشار حول العالم.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا