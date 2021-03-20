شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. أولمبياد طوكيو بدون جماهير من خارج اليابان وإعادة ثمن التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اليوم، السبت، عدم السماح بحضور المشجعين الأجانب أولمبياد طوكيو الصيفية، ومن ثم فإنه لن يسمح لهم بدخول اليابان خلال الدورة الصيفية المقبلة فى وقت لاحق من العام الحالي.

وقالت اللجنة إنها قررت أيضا إعادة ثمن التذاكر التى بيعت للمشجعين الأجانب حتى الآن.

وكان من المقرر إقامة الدورة فى العام الماضي لكنها تأجلت إلى العام الحالي بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار حول العالم.