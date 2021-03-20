شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: مصطفى فتحى رفض عروضا مالية كبيرة من أجل سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، أن اللاعب مصطفى فتحى رفض عروضاً مالية كبيرة من أجل المستوى الفنى للفريق السكندرى، مشيرا إلى أنه لاعب جيد ويمتلك خبرات كبيرة. وقال أحمد سامى فى تصريح لبرنامج "بى أون تايم " الذى يذاع على شاشة قناة أو تايم سبورتس 1، إن فترة توقف الدورى مفيدة جدا من أجل إراحة اللاعبين وعودة المصابين والنظر إلى الناشئين .

وأضاف سامى، أن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر يعلم جيدا ما يحتاج من لاعبين ولا داعى للضغط على الجهاز الفنى للفراعنة من ناحية عدم انضمام لاعبين .

واستقر فريق سموحة بقيادة مديره الفنى أحمد سامى على خوض ثلاث مباريات ودية فى فترة توقف الدورى فى الفترة من 20 مارس حتى نهاية الشهر الجاري، ويواجه سموحة كلا من الرجاء 21 مارس، وإنبى فى القاهرة 22 مارس، ويختتم الوديات بمواجهة طلائع الجيش 24 مارس.

ووضع أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، برنامجا تأهيليا لعلى غزال مدافع وسط الفريق العائد من الإصابة تحسباً لعودته لقيادة منطقة الوسط فى لقاء الفريق المقبل أمام مصر المقاصة فى الثانى من أبريل المقبل بالجولة السابعة عشرة للدورى.

وحصل لاعبو سموحة على راحة بعد الفوز الأخير الذى حققوه على أسوان بخماسية نظيفة فى الجولة الماضية للدورى رفعتهم للنقطة 22 نقطة فى المركز السابع من 15 مباراة، فاز الفريق الأزرق فى 4 وتعادل فى 10 وخسر لقاءً وحيداً، وأحرز لاعبوه 22 هدفا ومنى مرماه بـ15.