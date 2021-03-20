شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة وفاق سطيف الجزائرى وإنيمبا النيجيرى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين طاقم حكام مصرى لإدارة مباراة وفاق سطيف الجزائرى وإنيمبا النيجيرى فى مرحلة المجموعات من بطولة الكونفيدرالية.

وجاءت أسماء الطاقم المصرى كالتالي: أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه وأحمد توفيق طلب مساعدين، ومحمد عادل حكما رابعا، وتقام المباراة يوم 11 إبريل المقبل على ملعب 8 مايو الخاص بفريق وفاق سطيف.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فى وقت سابق، تعيين طاقم حكام مصرى لإدارة مباراة جامبيا والكونغو يوم 29 مارس الجارى، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وجاءت أسماء الطاقم كالتالي: أمين عمر حكم ساحة، أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال مساعدين، وأحمد الغندور حكما رابعا.

فيما اختارت لجنة الحكام الأفريقية الحكم المصرى جهاد جريشة لإدارة مباراة منتخبى أنجولا والجابون بتصفيات أمم أفريقيا بالجولة الـ6 بالمجموعة الرابعة المحدد لها يوم 29 مارس الجارى باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

ويعاون جهاد جريشة فى اللقاء أحمد توفيق طلب مساعد أول وهانى عبد الفتاح مساعد ثانٍ، ومحمد معروف حكماً رابعاً.

ويقدم جريشة موسما جيدا فى الدورى المصرى، وكان آخر ظهور له إدارة مباراة طلائع الجيش والإسماعيلى على استاد جهاز الرياضة العسكرى، كما أدار مباراة الأهلى وبيراميدز بالدورى المصرى والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

كما أدار جهاد جريشة مباراة صن داونز الجنوب افريقى والهلال السودانى، والتى فاز فيها صن داونز بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما يوم 13 فبراير الماضى على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، فى إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتى أقيمت يوم 13 فبراير الماضى ى بجنوب أفريقيا، وعاونه فيها كل من محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثانى ومحمد عادل حكم رابع.