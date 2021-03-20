الامارات | 29 لاعبا في قائمة منتخب الإمارات تحضيرا لتصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن 29 لاعبا في قائمة منتخب الإمارات تحضيرا لتصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير الفني للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم الهولندي فان مارفيك عن القائمة الموسعة للتجمع الداخلي الذي سيقام في دبي خلال الفترة من 23 إلى 29 الجاري ضمن برنامج الإعداد لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام بنظام التجمع في الدولة يونيو المقبل .



وضمت القائمة الموسعة 29 لاعباً، هم: علي خصيف، خالد عيسى، عادل الحوسني، محمد الشامسي، فهد الظنحاني، بندر الإحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، الحسن صالح، سالم راشد، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله النقبي، يحيى نادر، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، علي صالح، سهيل النوبي، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي وزايد العامري.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي إنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمعسكر بعد نهاية مباريات الجولة الـ 22 لمسابقة دوري الخليج العربي التي ستُلعب اليوم وغداً على أن يبدأ المنتخب تجمعه يوم الثلاثاء.

ويواجه المنتخب الوطني في معسكر دبي نظيره المنتخب الهندي يوم 29 الجاري في ستاد زعبيل بنادي الوصل .

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