شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يتحدث عن مشاركة صلاح في الأولمبياد وإمكانية استدعاء تريزيجية والنني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، إن انضمام محمد صلاح للمنتخب في أولمبياد طوكيو، لابد أن يكون بتوافق بين المنتخب وإدارة ليفربول واللاعب نفسه.

وأضاف شوقي غريب في تصريحات تلفزيونية: «محمد صلاح شرف للكرة المصرية كلها، والاستعانة به في بطولة دولية هي رقم 2 بعد كأس العالم هو شرف لأي لاعب ومنتخب، لكن الظروف هي ما تحكمك، لسنا أصحاب القرار، نحن نستدعيه، لكن هناك إدارة النادي واللاعب، يجب أن يكون هناك توافقا بين الجميع».

وتابع غريب: «لدينا خطة، كما قلت لم أقم بقيد لاعب واحد فقط من الكبار، من لم يتواجد في القائمة المبدئية فلن أتمكن من ضمه للأولمبياد حتى لو أنا شوقي غريب، القائمة المبدئية ضمت 10 لاعبين من ضمنهم عدد من المحترفين واللاعبين المتميزين».

واكمل غريب: «هل نحن في حاجة للعناصر الكبيرة في السن؟ ما المستوى الحالي؟ إن قمت بضم صلاح أو تريزيجيه أو النني أو حجازي أو المحمدي، وكل هؤلاء قمت بقيدهم في القائمة المبدئية، هل ألعب على ميدالية؟ هل تمثيل مشرف؟».

وقال المدير الفني للمنتخب الأوليمبي: «خطتنا كانت خوض مباريات ودية خلال تلك الفترة وبالفعل حدثت اتصالات مع الأرجنتين وأستراليا وجنوب إفريقيا، لكن كل المتواجدين مع هذه المنتخبات بنسبة 75-100% محترفين منتشرين في دول مختلفة، هذا تسبب في مشكلة في عملية انضمام اللاعبين بجانب أن فيفا منح الحق للأندية برفض مشاركة بضع اللاعبين أو الذهاب لمباريات ودية أو كل القرارات تقريبا».

وأكمل «هناك مباريات تأجلت لاتحادات قارية سواء رسمية أو ودية، تعذر وصول الفرق، لكننا آثرنا استمرار المعسكر للعمل مع اللاعبين، وضم لاعبين مميزين ظهروا في الفترة الأخيرة من حقهم أن نشاهدهم».

وأضاف غريب: «أقوم بضم عدد كاف من اللاعبين لأنه لو لا قدر الله أصيب لاعب أو جاءت مسحته إيجابية يجب أن يكون البديل جاهز، وأقول للاعبين إن انضمامك للمنتخب منوط بمشاركتك وقتالك وليس بأين تلعب، أهيمتك تنبع من قتالك ومشاركتك وليس نادي القمة أو اسم النادي الذي تلعب له».

وتأهل المنتخب الأوليمبي لأولمبياد طوكيو، التي تأجلت لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا، بعد فوزه ببطولة إفريقيا دون 23 عاما عام 2019.