شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قمم نارية في أسبوع.. جدول مباريات ليفربول أمام ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت أمس الجمعة، عن مواجهة نارية بين ليفربول الإنجليزي ونظيره ريال مدريد الإسباني.

كان ريال مدريد قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما نجح في إقصاء فريق أتلانتا الإيطالي من دور الـ16 بنتيجة (3-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما وصل ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، إلى دور ربع النهائي، بعدما تفوق على لايبزج الألماني في دور الـ16 بنتيجة (4-0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الميرينجي والريدز يوم 6 أو 7 من شهر أبريل المقبل على ملعب«ألفريدو دي ستيفانو» وفقًا لمواعيد مباريات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فيما تقام مباراة الإياب على ملعب «أنفليد» يوم 16 أو 17 أبريل المقبل.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد غريمه التقليدي فريق برشلونة يوم 10 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني الممتاز.

على الجانب الآخر، يلتقي ليفربول مع أرسنال يوم 4 أبريل المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويصطدم الريدز بفريق أستون فيلا على ملعب «أنفليد»، يوم 10 أبيل المقبل، في مهمة رد الاعتبار بعد خسارته في النصف الأول من البريمييرليج بنتيجة (7-2).

وبشكل عام، يعاني ليفربول من الخسائر المتتالية على ملعب «أنفليد» منذ بداية عام 2021، حيث خسر 7 مباريات متتالية على أرضه حتى الآن.