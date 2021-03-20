شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد فى مواجهة صعبة أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق برشلونة اختبارًا صعبًا فى الصراع على لقب الدورى الإسبانى فى مواجهة ريال سوسيداد، بعدما بدأ فريق المدرب الهولندى رونالد كومان عام 2021، مثل قطار منطلق بأقصى سرعة.

وحصد برشلونة 34 من أصل 36 نقطة متاحة منذ بداية العام، ليقلص الفارق مع أتلتيكو مدريد المتصدر إلى 4 نقاط بعد مرور 27 أسبوعًا.

وساهم النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى بشكل كبير فى انتفاضة برشلونة، لكنه قد يكون فى الأشهر الأخيرة له مع النادى الكتالونى.

وحاول ميسى الرحيل عن برشلونة الصيف الماضى، لكن الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو لم يسمح له.

ولم يكن ميسى فى أفضل حالاته فى الأشهر الأولى من الموسم، لكن مثله مثل برشلونة، لم يستطع أحد إيقافه منذ يناير الماضى.

وينتهى عقد ميسى مع برشلونة الصيف المقبل وسط آمال فى النادى الكتالونى، بشأن إمكانية نجاح الرئيس الجديد خوان لابورتا، فى إقناعه بالبقاء داخل كامب نو، حيث يلعب فى صفوف الفريق منذ سن 13 عامًا.

وسجل ميسى 10 أهداف فى آخر 9 مباريات وصنع 5 أهداف، لكنه أهدر ضربة جزاء أمام باريس سان جيرمان فى دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا الذى شهد توديع الفريق للمنافسات.

وعادل ميسى الرقم القياسى لزميله السابق تشافى هيرنانديز عبر المشاركة فى المباراة رقم 767 بقميص برشلونة، كأكثر اللاعبين خوضًا للمباريات مع الفريق، وسجل هدفين وصنع آخر لأوسكار مينجويزا، خلال الفوز على هويسكا 4-1، الإثنين الماضى.

وقال كومان: «ما الذى يمكننى قوله؟ مستواه على مدار السنين، عبر الكثير من المباريات، إنه اللاعب الأكثر أهمية فى تاريخ برشلونة، ونشكر الله على استمراره معنا هنا».

وأضاف: «أعتقد أنه يظهر كونه أفضل لاعب فى العالم، الهدف الأول له كان رائعًا، ويستحق أن يكون النقطة المحورية فى الفريق».

وتعادل سوسيداد صاحب المركز الخامس بصعوبة مع ريال مدريد فى وقت سابق من الشهر الجارى لكنه خسر أمام غرناطة بهدف الأسبوع الماضى.

ويلتقى غدا أيضًا أتلتيكو مدريد مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس، أملًا فى تجاوز أحزانه بعد خروجه من دورى أبطال أوروبا على يد تشيلسى الإنجليزى.

وفاز تشيلسى 2-0 فى مباراة الإياب لدور الـ16 بعد فوزه ذهابًا بهدف، ليصبح لقب الدورى الإسبانى هو الأمل الأخير لأتلتيكو لإنقاذ موسمه من الفشل.

وتألق البرتغالى جواو فيليكس، الذى عاد لأتلتيكو بعد غياب أمام تشيلسى رغم الهزيمة، لينال إشادة مدربه الأرجنتينى دييجو سيميونى.

وقال سيميونى: «تعجبنى حقًا طريقة لعبه، كانت جيدة تمامًا، سأفكر فى الأمور الجيدة التى حدثت فى المباراة، وقبل كل شىء جواو فيليكس».

وسجل فيليكس المنضم إلى أتليتكو فى صفقة قياسية بلغت قيمتها 126 مليون يورو مرة واحدة فى آخر 9 مباريات، لكنه قد يشارك منذ البداية أمام ألافيس صاحب المركز الثالث من القاع.

وتأهل ريال مدريد لدور الثمانية الأوروبى على حساب أتالانتا الإيطالى، ويأمل الفريق أن يواصل المهاجم الفرنسى كريم بنزيما تألقه خلال المباراة أمام سيلتا فيجو، صاحب المركز العاشر السبت فى المرحلة 28 من الدورى الإسبانى.

ويحتل الريال المركز الثالث، ويعتمد حامل اللقب بشكل كبير على أهداف بنزيما بعد غياب إيدين هازارد مجددا، بسبب الإصابة فى الظهر.

وقال زيدان: «شىء ما يحدث، لم يسبق أن تعرض للإصابة خلال مسيرته، وقد نالت منه إصابة جديدة، لا يمكننى أن أقول المزيد».

ويلتقى غدا خيتافى مع ألتشى، وفالنسيا مع غرناطة، وفياريال مع قادش.