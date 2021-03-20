شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو الأفضل.. وتوازن التشكيل المثالي في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لموسم 2019/2020، وتقدم الجوائز بناءً على تصويب لاعبي الدوري الإيطالي والمدربين والحكام والصحفيين، لاختيار أفضل فريق أفضل لاعب في كل مركز وكذلك أفضل مدرب وحكم.

وشهد التشكيل المثالي للموسم توازنًا بين فريق المسابقة كلها، والمقدم من رابطة الدوري الإيطالي في نسختها العاشرة، والمعروفة باسم Gran Galà del Calcio.

وكان يوفنتوس قد فاز بلقب الدوري الإيطالي للموسم الماضي، للمرة التاسعة على التوالي في تاريخه، بينما احتل إنتر المركز الثاني، وجاء أتلانتا ثالثًا، ولاتسيو في المركز الرابع.

ويعتبر رونالدو ثالث لاعب يحصد الجائزة مرتين متتاليتين، بعد زلاتان إبراهيموفيتش وأندريا بيرلو، اللذان حصدا الجازة 3 مرات من قبل.

وفاز دانييلي أورساتو بجائزة أفضل حكم، وجانبييرو جاسبريني بجائزة أفضل مدرب، بينما فاز حقق أتلانتا جائزة أفضل ناد على الرغم من حلوله في المركز الثالث.

وشهد التشكيل المثالي للموسم الماضي توازنًا بين لاعبي الفرق الإيطالية بواقع 2 من كل فريق، و3 لاعبين من يوفنتوس.

وجاء التشكيل الأفضل لموسم 2019/2020 كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (لاعب ميلان)

الدفاع: ثيو هيرنانديز (لاعب ميلان)- روبن جوسينس (لاعب أتالانتا)- ستيفن دي فري (لاعب إنتر)- ليوناردو بونوتشي (لاعب يوفنتوس)

الوسط: أليخاندرو جوميز (لاعب أتالانتا)- نيكولو باريلا (لاعب إنتر)- لويس ألبرتو (لاعب لاتسيو)

الهجوم: كريستيانو رونالدو (لاعب يوفنتوس)- باولو ديبالا (لاعب يوفنتوس)- تشيرو إيموبيلي (لاعب لاتسيو)