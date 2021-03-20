شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهنئ الرجاء المغربي بالذكرى الـ 72 لتأسيسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قدم مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب، التهنئة لنادي الرجاء المغربي اليوم السبت، بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ 72.

ونشرت الصحفة الرسمية للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مجلس إدارة الأهلي يتقدم بخالص التهاني لنادي الرجاء المغربي الشقيق، بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ 72، متمنين لهم دوام التوفيق والازدهار».

الرجاء يستعد في الفترة الحالية لمواجهة بيراميدز، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويتواجد الرجاء مع بيراميدز في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية بجانب نامونجو التنزاني ونكانا الزامبي.