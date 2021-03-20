شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الطيران في دوري كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على نظيره الطيران، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في إطار مباريات الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي بالجزيرة، وشهدت عرضًا قويًا من جانب الفريقين.

وشهد الشوط الأول سيطرة لاعبي الأهلي لينتهي بنتيجة (21-13)، وواصل الأهلي تألقه لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة (29-41).

وقال طارق محروس، المدير الفني لكرة اليد بالنادي الأهلي، إن الفريق استعاد 8 لاعبيين دوليين بعد انضمامهم لصفوف منتخب مصر.

وأكد محروس أن هدفه هو حصد جميع البطولات هذا الموسم، من أجل إسعاد جماهير الأهلي المصري.

واختتم محروس حديثه بأن فريق الأهلي سيعود للتدريبات الجماعية غدًا الأحد استعدادَا لمواجهتي هليوبوليس والجيش، ضمن منافسات الدوري لكرة اليد.