شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب بلطيم متأثرًا بإصابته بالسرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعيش مواطني محافظه كفر الشيخ خاصة بالأوساط الرياضية، حالة من الحزن وتحولت على إثرها صفحات الفيسبوك إلي عزاء ورثاء حزنا علي رحيل سعد مرسي، لاعب خط وسط نادي بلطيم الرياضي الذي توفاه الله متأثرا بإصابته بالسرطان.

وعم الحزن مدينة فوه مسقط رأسه حزنا علي رحيله وينتظر الآلاف وصول جثمانه من مستشفى مصطفي كامل بالإسكندرية لدفنه في مقابر العائلة بمدينة فوه.

مصطفى مرسي، شقيق الراحل قال إن سعد لديه ثلاثة أشقاء وكان يعمل استورجي للإنفاق عليهم ووالدته، ثم التحق للعب بحرس الحدود ثم نادي سموحه، ثم نادي بلطيم الرياضي، وكانت الأمور تسير بصوره طبيعية ،الا أنه فجأة شعر بالمرض الشديد والاصفرار في الوجه فتوجه لمعهد أورام دمنهور.

وأضاف شقيق الراحل التحاليل كشفت إصابته بالسرطان بداية من الخصيه وحتي الرئة والمرض يزحف بقوه للراس، كما تبين أيضا إصابته بكورونا، وساءت حالته الصحية، وتم تركيب الأكسجين له في المنزل بفوه، وبعرضه علي أحدي المستشفيات الخاصة بالإسكندرية طلبوا 15الف جنيه في الليلة الواحدة.

وقالت والدته أن المرض ظهر علي سعد من شهر فقط، وسقط علي الارض مغميا عليه، وهو رغم صغر سنه 27سنه إلا أنه كان يتحمل مسؤولية الانفاق علي اشقاءه الثلاثة.

فؤاد الرفاعي، رئييس نادي بلطيم الرياضي قال لـ«لمصري اليوم» أن اللاعب سعد مرسي، كان يتمتع بأخلاق عاليه جدا وكان محبوبا من الجميع، ولعب بالنادي بداية من العام الماضي قادما من نادي قلين، الا أنه لم يلعب بالنادي هذا العام سوي ماتش واحد،حيث فوجئنا بمرضه بالسرطان.

وأضاف الرفاعي تواصلنا مع الكابتن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية وقرر صرف 50 ألف جنية بصورة فورية للاعب، لكن الحالة ساءت إلى أن توفاه الله.