شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يشهد الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا مواجهات من العيار الثقيل بعد إعلان نتيجة القرعة، كما يشهد الدوري الأوروبي عدد من المباريات الهامة.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي من البطولة في شهر أبريل وجاءت كالتالي:

مباراة ذهاب ربع النهائي: 6 و7 أبريل.

مباراة الإياب للدور ربع النهائي، 13 و14 أبريل

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال 2021

كما كشف الاتحاد الأوروبي أيضا عن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، والتي جاءت كالتالي:

مباراة الذهاب لنصف النهائي: 27 و28 أبريل.

مباراة الإياب لنصف النهائي: 4 و5 مايو.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

وستقام المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021 على استاد «أتاتورك الأولمبي» في تركيا يوم 29 مايو المقبل.

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا 2021

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 عن مواجهات قوية وتحمل الإثارة والندية، وجاءت كالتالي:

مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند

تشيلسي × بورتو

بايرن ميونخ × باريس سان جيرمان

ريال مدريد × ليفربول

موعد مباريات الدوري الأوروبي

يلعب أرسنال مع سلافيا براج يوم 8 أبريل في التاسعة مساءً

مانشستر يونايتد أمام غرناطة 8 أبريل التاسعة مساءً

أياكس ضد روما 8 أبريل التاسعة مساءً

دينامو زغرب ضد فياريال 8 أبريل التاسعة مساءً

بينما يلعب الدوري نصف النهائي يوم 29 أبريل من نفس الشهر، والعودة 6 مايو

ويلعب النهائي 26 مايو.