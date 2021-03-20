جاز يعوّض خسارة واشنطن وأورلاندو يفاجىء بروكلين

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لوس انجليس : سجّل دونوفان ميتشل جناح يوتا جاز 12 من نقاطه الـ31 في الربع الاخير، ليقود متصدر ترتيب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إلى الفوز على أرض تورونتو رابتورز حامل لقب الموسم قبل الماضي 115 112 الجمعة.

خاض جاز المباراة بعد تلقي خسارة صادمة أمام واشنطن ويزاردز 122 131 الخميس، ونجح في حسمها بعدما أفلت التعادل من الكاميروني باسكال سياكام في الثواني القاتلة.

ولم يظهر جاز الاداء الذي مكّنه من الفوز في 11 مباراة متتالية في يناير، ثم تسع تواليا في فبراير. لكنه طوّر اداءه الهجومي، تفوّق على خصمه بالمتابعات (48 31) ونجح بزرع 35 رمية حرة من اصل 41.

وفي الربع الاخير الذي شهد تبدّل الصدارة ثماني مرات، صنع ميتشل الفارق بتسجيله ثماني نقاط في آخر دقيقة ونصف.

شرح دونوفان كيفية ايجاد التوازن بين تسهيل عمل زملائه وتحمّل مسؤولية التسديد "إيجاد الشبان والتحكم بموقعي المناسب للقيام بالامور.. مطلع المباراة صوّبت كرات صعبة، لكن في الشوط الثاني استمتعت بالقرارات التي اتخذتها".

وكان مدربه كوين سنايدر راضيا، بعد ان اصبح فريقه اوّل من يصل إلى 30 انتصارا هذا الموسم "يملك تورونتو أحد أفضل الدفاعات في الدوري، خصوصا على حامل الكرة، واعتقد ان دونوفان منح الكثير من الحلول. لم يكن فقط عنيدا وقويا، بل حاسما وكانت قراءاته جيدة".

وفي المنطقة الشرقية، انزلق بروكلين نتس بنصف مباراة وراء المتصدر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، بخسارته أمام مضيفه أورلاندو ماجيك 113 121.

سجل آرون غوردون 38 نقطة للفائز واضاف الفرنسي إيفان فورنييه 31، ليصمد ماجيك أمام عودة متأخرة من بروكلين حاول فيها أن يقلب الطاولة دون نجاح.

ولم تكن 43 نقطة لنجم بروكلين كايري إيرفينغ كافية، فتوقفت سلسلة الأخير عند 6 انتصارات تواليا، فيما حقق أورلاندو فوزه الاول بعد تسع خسارات.

وتخلف نتس بفارق 19 نقطة مطلع الربع الأخير، لكنه استهل الربع الحاسم متقدما 16 1. بيد أن سلة ثم ثلاثية من غودرون، ابقت ماجيك على سكة التحدّي.