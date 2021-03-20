موناكو يستعيد نغمة الانتصارات برباعية في سانت إتيان

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باريس : استعاد موناكو نغمة الانتصارات وضغط على ثلاثي الصدارة بفوزه العريض على مضيفه سانت إتيان 4 صفر الجمعة في افتتاح المرحلة الثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتناوب على الرباعية المونتينيغري ستيفان يوفيتش في الدقيقة 13، بعد دقيقة من اهداره ركلة جزاء اصطدمت بالقائم، وأوريليان شواميني (55) والسنغالي الاصل سفيان ديوب (65) ومواطنه البديل كريبين دياتا (76).

واستعاد نادي الإمارة نغمة الفوز أمام سانت إتيان بعد خسارة أمام ستراسبورغ بهدف نظيف وسقوط في فخ التعادل السلبي أمام ليل في المرحلتين السابقتين.

وضرب موناكو عصفورين بحجر واحد، فرفع رصيده في المركز الرابع إلى 59 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن كل من ليون الثالث وباريس سان جرمان الثاني (60 نقطة لكل منهما) قبل مباراتهما المنتظرة الأحد في قمة هذه المرحلة، وبفارق 4 نقاط عن ليل المتصدر الذي يستقبل نيم في اليوم ذاته.

وأنهى موناكو الذي لم تهتز شباكه سوى مرة واحدة في مبارياته الست الاخيرة في جميع المسابقات، سلسلة من أربع مواجهات دون خسارة لمنافسه سانت إتيان لم يخسر خلالها أمامه في الدوري، حيث حقق 3 انتصارات مقابل تعادل.

وهي المباراة الثالثة تواليا لا يفوز فيها سانت إتيان على ملعبه "جوفروا غيشار"، حيث خسر مرتين وتعادل مرة.

وخاض موناكو اللقاء بدفاع رباعي من دون التشيلي غييرمو ماريبا، فيما جلس على مقاعد الاحتياط روبن أغيلار ووسام بن يدر. ودفع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بالثنائي يوفيتش والألماني كيفن فولاند في الهجوم.

في المقابل، وقف ستيفان باييتش في سن الـ 19 عاما بين الخشبات الثلاث لمرمى سانت إتيان في مباراته الاولى هذا الموسم، والثانية في مسيرته في الـ "ليغ1"، بعد أولى انتهت بخسارة أمام متز صفر 1 في 25 أيلول/سبتمبر 2019.

وحلّ الحارس العملاق (1,91 م) بدلا من جيسي مولان لاصابته بفيروس كورونا، لينضم إلى زميليه أرنو نوردان والجزائري الاصل عادل عوشيش.

لم يكد الحكم يطلق صافرة البداية، حتى انطلق موناكو للهجوم فسدد الروسي الكسندر غولوفين كرة من 20 مترا مرت بجانب القائم (5)، لتعود العارضة وثم القائم للتصدي لمحاولتين ليوفيتش الذي في الاولى سيطر على الكرة بفخذه واستدار وسدد كرة من 20 مترا اصطدمت بالعارضة (7)، وفي الثانية من ركلة جزاء حصل عليها موناكو بعد لمسة يد على القائد ماثيو ديبوشي سددها المهاجم المونتينيغري ارضية إلى يمين الحارس صدها القائم (12).

وكانت المحاولة الثالثة "ثابتة" افتتح منها يوفيتش التسجيل بعدما دخل المنطقة وراوغ وسدد بالقدم اليمنى كرة أرضية زاحفة خدعت الحارس (13).

وهو الهدف الرابع ليوفيتش في الدوري هذا الموسم.

وخفت إيقاع المباراة بعد هذاالهدف، فحاول الفريق "الاخضر" ادراك التعادل بمحاولتين خجولتين لمهاجمه التونسي وهبي الخزري بداية من ركلة حرة اصطدمت بحائط الدفاع (23) وثم من كرة طويلة في ظهر الدفاع للتونسي الذي كان متسللا (40).

وعمق موناكو جراح مضيفه بعد بداية الشوط الثاني، فسجل هدفه الثاني من أول هجمة له بعدما قاد شواميني هجمة ومرر إلى غولوفين على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء، فأعادها الى لاعب الوسط الشاب (21 عاما) المندفع من الخلف، فسدد بالقدم اليمنى كرة صاروخية استقرت في الشباك (55).

واضاف ديوب، ابن الـ 20 عاما، الثالث بعدما اعترض كرة عرضية من أمام الكاميروني إيفان نيو واندفع نحو المرمى، ولعب كرة ساقطة عند خروج الحارس لملاقاته (65)، مسجلا هدفه السابع هذا الموسم في الدوري، والبديل دياتا الرابع من أول لمسة له بعد دخوله بديلا من غولوفين، اثر تمريرة ارضية من البديل الآخر الاسباني تشيسك فابريغاس، تابعها السنغالي تسديدة ناجحة في المرمى (76).