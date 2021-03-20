شكرا لقرائتكم خبر عن غريب: الباب مفتوح أمام المتألقين بالدرجة الثانية.. وهدفنا تجربة جميع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن هدف جهازه الفنى فى المعسكرالمفتوح المحدد له الفترة من 22 وحتى 30 مارس الجارى تجربة جميع اللاعبين المنضمين للمنتخب.

وقال غريب فى تصريح لـ" بى أون تايم " الذى يذاع عبر شاشة أون تايم سبورتس 1، إنه وضح فى خطته جميع المحترفين فى أبرز المراكز وليس محمد صلاح نجم ليفربول فقط، مشيرا إلى أنه يضع فى حسبانه جيدا أزمة تعرض أى من اللاعبين قبل الأولمبياد إلى فيروس كورونا.



وأضاف غريب، أنه طالب محمد صبحى حارس الفراعنة بالرحيل عن الزمالك من أجل المشاركة فى المباريات، مشيرا إلى أن أى لاعب يلعب فى الدرجة الثانية من حقه التواجد فى صفوف المنتخب الأولمبى بشرط إثبات كفاءته.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب إقامة معسكر مفتوح للاعبين يوميا، بعد عدم الوصول لخوض وديات في التوقف الدولي في الفترة من 22 إلى 30 مارس الجاري.

وتقرر بشكل نهائى إقامة معسكر منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، والذى ينطلق يوم الأحد المقبل بدون مباريات ودية، فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل، وكان مقررا خوض وديتين للمنتخب الأولمبى أمام جنوب أفريقيا ولكن ظروف كورونا وإجراءات الحجر الصحي تسببت في إلغاء المباراتين.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الأوليمبي تدريبات يومية مفتوحة على أن يغادر اللاعبين بعدها عائدين لمنازلهم دون التقيد بالمبيت بفندق الإقامة.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب قائمة تضم 32 لاعبا للمعسكر المقبل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تقام في يوليو المقبل.

وضمت القائمة كلا من: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر.