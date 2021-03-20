شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يحصد جائزة أفضل هدف بالجولة الثانية فى الكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصد هدف عمر جابر، نجم فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، فى شباك نامونجو التنزاني جائزة هدف الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وسجل عمر جابر هدفا ثانيا لبيراميدز فى شباك نامونجو على استاد تنزانيا الوطني، من عمل جماعى بين خطوط الفريق، لينهي اللقاء لصالح بيراميدز بهدفين دون مقابل، و3 نقاط ترفع رصيد الفريق إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بالكونفدرالية.
وأكد الكاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه اختار الهدف كأفضل هدف فى الجولة بفضل العمل الجماعى الذى قدمه لاعبو بيراميدز قبل أن يسجل عمر جابر بيسراه محرزا الهدف الثاني.
وحقق بيراميدز الفوز على نامونجو التنزانى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما على استاد "بنجامين مكابا"، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل هدفى فوز بيراميدز رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 71، وفى الدقيقة 85 سجل عمر جابر الهدف الثانى.
بهذا الفوز يعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا الزامبى ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.