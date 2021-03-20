شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يصل القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم المصرى مصطفى محمد، المحترف فى صفوف جالاتا سراى التركى، إلى القاهرة، منذ قليل، للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطنى والذى يستعد لخوض مباراتين أمام كينيا وجزر القمر، بالجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.



مصطفى محمد

ونشر أحمد يحيى، وكيل اللاعب، صورة له من داخل سيارته، عبر حسابه على إنستجرام، جمعته بالنجم المصرى لدى وصوله إلى القاهرة.





وسبق ونشر مصطفى، صباح اليوم، السبت، عبر ستورى حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، صورة من متعلقاته أثناء وجوده فى المطار، استعدادا لركوب الطائرة والعودة إلى القاهرة، تبعها بوضع إيموشن "العلم المصرى" على الصورة، وذلك فى إشارة لسفره إلى مصر.

ويضع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، برنامجا بدنيا لبعض اللاعبين على رأسهم مصطفى محمد بسبب ضغط المباريات، والخوف عليهم من الإجهاد قبل مباراتى كينيا وجزر القمر، خاصة أن مصطفى محمد من العناصر الأساسية والمرشح الأول لقيادة هجوم الفراعنة أمام كينيا.

وينضم ثلاثى الدورى الإنجليزى، محمد صلاح، نجم ليفربول، ومحمد الننى قائد أرسنال، ومحمود حسن "تريزيجيه"، نجم أستون فيلا، إلى صفوف معسكر منتخب مصر مساء يوم الإثنين المقبل عقب عودتهم من إنجلترا.