شكرا لقرائتكم خبر عن نائب سفير مصر بالجزائر يكشف موقف حضور الجماهير بمباراة الزمالك والمولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى ديميترى، نائب سفير مصر بالجزائر، على سفر بعثة الزمالك إلى الجزائر بطائرة خاصة لمواجهة مولودية الجزائر فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

وقال ديمترى فى تصريح لبرنامج "بى أون تايم "الذى يذاع على قناة أو تايم سبورتس، إن الجزائر تمنع حضور الجماهير للمباريات، وفقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، إلا أنه حتى الآن لم يتحدد لقاء الزمالك والمولودية من حضور الجماهير.

وتُجهز اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار اللواء عماد عبد العزيز، طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق الكروى الأول من القاهرة إلى الجزائر، من أجل مواجهة فريق مولودية الجزائر.

ومن المنتظر أن تتفق إدارة الزمالك مع شركة الطيران الخاصة التى سبقت ونقلت بعثة الفريق الأبيض من القاهرة إلى تونس لمواجهة الترجى، لاسيما أن ظروف الطيران فى الجزائر تُجبر الزمالك على السفر بطائرة خاصة.

وأكد هانى ديمترى نائب السفير المصرى بالجزائر أن حركة الطيران هناك غير منتظمة، فى ظل الغلق الجزئى للمجال الجوى الجزائرى، وهو الأمر الذى سيجبر الزمالك على السفر بطائرة خاصة.

ولم يُحدد مسئولو الزمالك موعد السفر إلى الجزائر أو المغادرة بعد مواجهة المولودية، إلا أنه تم التواصل مع نائب السفير من أجل تجهيز فندق الإقامة والحافلات التى ستنقل الفريق وملاعب التدريب.

ويحتاج الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.