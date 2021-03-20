شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على تعيين مجدى الباز رئيساً للجهاز الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى على تعيين مجدى الباز رئيساً للجهاز الطبى للدراويش فى الجهاز الفنى الجديد المزمع الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة، وكان إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة قد اتفق مع مسئولى اللجنة الفنية للدراويش على اختيار حمد إبراهيم مدرباً عاماً فى جهازه، وأحمد حسام مدرباً، ومصطفى كمال مدرباً لحراس المرمى، والمهندس على طه محلل أداء والأخير هو "حفيد طه إسماعيل" نجم الأهلى الأسبق.

ويترقب النادى الإسماعيلى وصول إخطار مصر المقاصة لاتحاد الكرة بشأن إقالة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الفيومى لإعلان تعيينه مديراً فنياً للدراويش طبقاً للاتفاق بين إدارة الناديين .

وتسببت "إجازة" اتحاد الكرة أمس، الجمعة، فى تأخير إعلان الصفقة لحين إتمام إخطار الجبلاية التى تشترط لوائحه إقالة المدرب للسماح لله بالعمل فى نادٍ آخر خلال الموسم الواحد، بينما استقالة المدرب تمنعه من العمل فى أى نادٍ خلال الموسم.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تعيين إيهاب جلال مدربا للإسماعيلي اليوم، السبت، بعد التوصل لاتفاق نهائى على رحيل إيهاب جلال عن المقاصة، وهو ما سيتحدد بعد إعلان المقاصة إقالة جلال حتى يتسنى له الرحيل لتدريب الإسماعيلي.

وبدأ فريق الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها 3 أبريل المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، حيث إستأنف الدراويش تدريباتهم بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين عقب التعادل مع طلائع الجيش بالجولة الاخيرة للمسابقة.