شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشترط موافقة مكتوبة لظهور لاعبيه فى برامج رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو نادى الزمالك من جميع لاعبى الفريق الكروى عدم الظهور فى أى برامج ترفيهية خلال شهر رمضان المبارك، دون الحصول على إذن مكتوب من إدارة النادي، مع توجيه تحذير شديد اللهجة للاعبين بفرض عقوبات مغلظة على أى لاعب يظهر فى برنامج تليفزيونى دون إذن مكتوب من إدارة النادى.

ويشهد شهر رمضان العديد من البرامج الترفيهية وبرامج المقالب التى تشهد ظهور عدد من نجوم الكرة المصرية، وعلى رأسهم لاعبو الزمالك والأهلى وغيرهم من الأندية، حيث شهدت السنوات الماضية ظهور أكثر من لاعب فى مثل هذه البرامج.

وترددت أنباء قوية عن سفر مجموعة من لاعبى الزمالك خارج مصر فى الفترة الماضية لتصوير حلقات أحد برامج المقالب فى دولة عربية، وهو ما وصلت به معلومات لمسئولى النادي ليتم عقد جلسة سريعة مع اللاعبين ومطالبتهم بعدم حدوث ذلك إلا بعد الحصول على أذن كتابى من النادي.

وهدد مسئولو نادى الزمالك اللاعبين بتوقيع غرامات مالية كبيرة على أى لاعب يظهر فى برنامج رمضانى دون إذن مسبق من مجلس الإدارة، وذلك بعد الجلسات التى عقدت مع اللاعبين للتشديد على هذا الأمر.

ويستعد الزمالك لمباراة مولودية الجزائر يوم 3 إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بالعاصمة الجزائرية، حيث يحتاج الأبيض لضرورة تحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.