شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما اعتذر مانويل جوزيه لحارس الأهلى فى المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية "كواليس" يتم الكشف عن بعضها، فيما يبقّى كثير منها سرا لا يعلم عنه أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصات التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

روى أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلي كواليس اعتذار الساحر البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للأهلي له عقب إحدى مباريات المارد الأحمر.

وقال أحمد عادل عبد المنعم في تصريحات تليفزيونية سابقة: كنت أدافع عن عرين الأهلي في مباراة حرس الحدود بالدوري موسم 2011/2010، ووقتها التقطت كاميرات التليفزيون لقطة للمدرب البرتغالي مانويل جوزيه سخر مني خلالها حينما كنت أمسك بالكرة.

وتابع أحمد عادل، جوزيه سخر مني بطريقة كوميدية وهو ما أظهرته كاميرا التليفزيون وقتها.

وواصل حارس الأهلي السابق: "في اليوم التالي.. سافر الأهلي إلى الكويت لخوض مباراة ودية، وتوقع جوزيه أنني سأبدي غضبى مما فعله، ولكنني كنت أواصل الضحك والتحدث مع الجميع بشكل طبيعي".

وقال إن جوزيه استدعاه ، وسأله: هل أنت غاضب مني، فقولت له: لا .. لأنك مدربي وتساعدني كثيراً.

وواصل أحمد عادل : بعد كلامي فوجئت بمانويل جوزيه يعتذر لي أمام زوجته ومترجم الفريق بأحد الكافيهات الخاصة بالمطار قبل السفر إلى الكويت.