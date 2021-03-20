شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يدعم عمرو جمال وأحمد سمير معنوياً بعد صدمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على مساندة الثنائى عمرو جمال وأحمد سمير هدافى فريقه بعد خروجهما من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى فى مباراتى كينيا وجزر القمر بالتصفيات الأفريقية رغم تألقهما الشديد هذا الموسم

وتحدث مدرب الطلائع مع الثنائى هاتفياً لدعمهما معنوياً ومطالبتهما بمواصلة التألق مع الفريق قائلا، "خطوة المنتخب جاية جاية المهم محدش يفقد طموحه ويستمر فى التألق".

ويتصدر أحمد سمير قائمة هدافى الطلائع هذا الموسم برصيد 7 أهداف، كما يحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الدورى خلف حسام حسن، بينما شارك عمرو جمال مع طلائع الجيش فى الموسم الحالى خلال 14 لقاء وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.

ويبدأ فى الخامسة عصر اليوم، السبت، فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته للمواجهة المقرر لها السابعة مساء السبت 3 أبريل المقبل باستاد الإسكندرية فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته الودية غداً الاحد بمواجهة سيراميكا على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، وكان عبد الحميد بسيونى منح لاعبيه راحة لمدة ثلاثة أيام عقب التعادل مع الإسماعيلى مساء الثلاثاء فى ظل توقف بطولة الدورى بسبب الأجندة الدولية.

وفى وقت سابق، كشف عمرو جمال، مهاجم الأهلى المعار لصفوف طلائع الجيش، عن معاناته فى اللعب خارج صفوف الأهلي، موضحا أنه أهلاوى الانتماء ويتمنى تتويج الأهلى بجميع البطولات حتى لو كان خارجه.

وتابع عمرو جمال فى تصريحات تليفزيونية، أنه لم يعتاد على التحدث مع أحد للعودة للأهلى من جديد، موضحا أنه يجتهد ليتحدث عنه عمله وتألقه وأهدافه حتى يعود للأهلى من الباب الكبير.

وأضاف مهاجم الأهلى المعروف بـ"الغزال"، أنه عانى فى الموسم الماضى مع فريق طلائع الجيش بسبب رؤية طارق يحيى المدير الفنى لإمكانياته، قائلا: "كابتن طارق كان شايف إنى ما زلت أحتاج للتطوير والعمل، لا أعتقد أن لذلك علاقة بكونه زملكاوى وأنا أهلاوي، هو مدرب مميز لكنه لم يثق فى قدراتى كما كنت أتمنى".

واستكمل جمال: "الكابتن عبد الحميد بسيونى أعاد اكتشافى وآمن بقدراتي، ووقف فى ظهرى حتى أعود للمستوى الذى يليق بي"، موضحا أنه يتمنى أن يكون واحدا من ركائز الأهلى الهجومية فى الموسم المقبل".