شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى فى كل فندق بالفقاعة الطبية لبطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عن وجود مستشفى فى كل فندق من الثلاثة فنادق التى تستضيف الفقاعة الطبية لبطولة العالم للشباب والناشئين التى تقام فى مصر خلال الفترة من 3 وحتى 11 أبريل المقبل باستاد القاهرة .

وأشار الحسينى إلى أن كل مستشفى مجهز من وحدة تحاليل وأشعة وعزل من أجل حماية المشاركين من فيروس كورونا .

ومن المقرر أن يغلق اليوم باب تأكيد اشتراك الدول فى البطولة، حيث إنه حتى الخميس الماضى وصل عدد الدول التى أكدت المشاركة فى بطولة العالم إلى 71 دولة، بخلاف مصر "البلد المنظم"، وتم مد فتح باب الاشتراك إلى اليوم من قبل الاتحاد الدولى للسلاح.

كما تم تخصيص 3 فنادق للفقاعة الطبية، حيث تشهد البطولة إجراءات صارمة من أجل حماية المشاركين من فيروس كورونا، وأبرزها إجراء مسحة طبية كل 72 ساعة.

وأضاف رئيس اتحاد السلاح أنه تم إبلاغ الدول المشاركة، الوصول بحد أقصى يوم 1 أبريل، حيث إن البطولة تقام خلال الفترة من 3 حتى 11 من الشهر المقبل.

وأكد الحسينى على دخول أسر لاعبى بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب فى الفقاعة الطبية على نفقتهم الخاصة نظرا لحضورهم للمنافسات، وذلك كإجراء احترازى للحماية من فيروس كورونا، موضحا أن اللاعبين المشاركين فى البطولة من الوفود المشاركة من المصطحبين أسرهم سيطبق عليهم أيضًا نظام الفقاعة الطبية.

وأشار الحسينى إلى أن تطبيق نظام الفقاعة الطبية فى بطولة العالم على غرار بطولة العالم لكرة اليد التى نظمت فى مصر شهر يناير الماضى وحققت نجاحا باهرا، وشهدت إشادة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية.