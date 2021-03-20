المريخ يُثبت تلاعب سيمبا في فحوصات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أعلن نادي المريخ السوداني أن نادي سيمبا التنزاني تلاعب بنتائج الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد قبل مباراة الفريقين يوم الثلاثاء الماضي.

المريخ السوداني كان قد واجه سيمبا يوم الثلاثاء الماضي لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا وخسرها بثلاثية لم يرد عليها بأي هدف.

وقبل المباراة أعلن النادي السوداني أن نتيجة عينة 8 من لاعبيه جاءت إيجابية لفيروس كورونا، واتهم سيمبا بالتلاعب في هذه النتائج.

وأعلن فريق أم درمان أنه سيتوجه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بداعي التلاعب في نتائج هذه الفحوصات.

ونشر المريخ اليوم السبت عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أنه وبعد أن خضعت نفس العناصر التي زعمت تحاليل سيمبا أنها إيجابية فإنه تأكد أن هذه العناصر غير مصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.