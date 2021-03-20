رسمياً.. منع الجماهير الأجنبية من حضور أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قررت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي ستقام الصيف القادم، منع حضور الجماهير الأجنبية للبطولة، لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتأجلت فعاليات أولمبياد طوكية 2020 من العام الماضي إلى العام الحالي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وعُقد اجتماع بين منظمو دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ومسؤولو اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم السبت، لاتخاذ قرار بشأن إمكانية السماح للمشجعين من خارج اليابان بحضور فعاليات أولمبياد طوكيو.

وتقرر ألا يُسمح للجماهير الأجنبية الوافدة من خارج اليابان بحضور فعاليات هذه النسخة من الأولمبياد بسبب استمرار جائحة كورونا.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق فعاليات هذه النسخة من أولمبياد طوكيو في 23 يوليو المقبل إلى 7 أغسطس.