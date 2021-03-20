المدرب يمكنه تدريب نادي ثالث .. من أين جاءت ثغرة تدريب إيهاب جلال للإسماعيلي ؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن نادي المقاصة فسخ تعاقده مع مديره الفني إيهاب جلال بالتراضي ليتمكن الأخير من تولي تدريب النادي الإسماعيلي .

وقال بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، إنإ يهاب جلال قد دفع الشرط الجزائي من أجل الرحيل للإسماعيلي ولكم الأمر تم في صورة إقالة.

وأصدرت اللجنة الخماسية السابقة المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتسيير أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم في أكتوبر الماضي تعليمات القيد استعدادا للموسم الجديد 2020-2021.

ووضعت اللجنة الخماسية بنداً للحد من ظاهرة انتقال المدربين من نادٍ لآخر في نفس الموسم بحظر تدريب المدرب المستقيل للتدريب خلال الموسم مع منح المدرب "المقال" فرصة لتدريب نادي واحد فقط خلال الموسم.

وبحسب تصريحات سليم فإن نادي المقاصة أنهى الاتفاق مع إيهاب ليبدو الأمر إنه في صورة إقالة ليتمكن المدرب من تدريب الإسماعيلي دون أن تمنعه للائحة مشدداً على أن النادي الفيومي سيرسل لاتحاد الكرة ما يُفيد بقيامه بفسخ التعاقد مع جلال.

ويحتوي البند الجديد الذي وضعته اللجنة الخماسية للحد من ظاهرة انتقال المدربين من نادٍ لآخر في نفس الموسم ولكنه بند يحتوى على ثغرات يمكن التحايل من خلالها على القرار مرة أخرى .

ونصت المادة على: "لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ أن يتولى مسؤولية نادٍ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه ويسمح له بالتعاقد مع نادٍ آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين فقط".

وحددت المادة هنا المدير الفني بإنه لم يسمح للمدرب في حال فسخ عقده من جانبه (تولى مسؤولية نادٍ آخر) وهي عبارة مطاطة يمكن التحايل عليها بانتقال المدرب لنادٍ آخر (بعد فسخ تعاقده) وإدراجه في منصب "المدرب العام" مع ناديه الجديد في العقد الجديد أو "مشرفًا عامًا على الكرة" أو مديرًا رياضيًا، وهنا لن يستطيع اتحاد الكرة عدم توثيق عقده، وحددت المادة قرار الحظر بـ"تولي مسؤولية".

ويمكن استفادة جلال وأى مدرب أخر الاستفادة من هذه الثغرة حيث إن الأول يمكنه تدريب نادي ثالث في الموسم الحالي ولكن في تحت مسمى أخر.

النقطة الثانية التي غفلت المادة عن تناولها فسخ العقد من جانب المدرب لسبب رياضى عادل، فهل المدرب الذي لم يتقاضَ راتبه لفترة ويمنحه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حق فسخ عقده لن يستطيع التدريب مرة أخرى؟!.