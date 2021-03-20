ميسي على رأس قائمة أعلى نجوم كرة القدم أجرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ أ ش أ:

حل اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم برشلونة الإسباني على رأس قائمة أعلى نجوم كرة القدم أجرا، متفوقا على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية - على موقعها الإلكتروني - أن ميسي يحصل على راتب سنوي - قبل احتساب الضرائب - بقيمة 107.6 مليون جنيه اإترليني، فيما يحصل رونالدو على 46.5 مليون جنيه إسترليني.

وتصل أعباء الديون المستحقة على خزانة برشلونة إلى 1.1 مليارات جنيه إسترليني، لكن ليونيل ميسي، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية «البالون دور» 6 مرات، يأخذ الرقم الأعلى من نوعه للاعب كرة قدم في العالم، إذ يحصل على راتب شهري فلكي يصل إلى 7 ملايين جنيه إسترليني.

وفي المقابل يحصل كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني السابق والمنضم منه إلى يوفنتوس في صيف العام 2018 نظير صفقة بلغ قوامها أكثر من 100 مليون يورو، على راتب شهري بقيمة 3.8 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا للأرقام التي نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية على موقعها الإلكتروني، يحل خلف ميسي ورونالدو الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، براتب سنوي قبل احتساب الضرائب يصل إلى 31.3 مليون جنيه إسترليني.

ويزيد راتب نيمار عن زميله في الفريق الفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي يتقاضى راتبا بقيمة 21.4 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وفي المركز الرابع يحل الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان نجم هجوم برشلونة المنتقل إليه من أتلتيكو مدريد الإسباني، والذي يحصل على راتب سنوي قبل احتساب الضرائب بقيمة 29.7 مليون جنيه إسترليني.

ويتساوى مع جريزمان في قيمة الراتب زميله السابق في برشلونة الأوروجواياني الدولي لويس سواريز نجم هجوم أتلتيكو مدريد الذي يقود الروخي بلانكوس الآن إلى تصدر ترتيب جدول الدوري الإسباني الممتاز «الليجا» هذا الموسم.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» يحل الويلزي الدولي جاريث بيل جناح توتنهام في المركز الأول في قائمة أعلى اللاعبين أجرا بواقع 25.6 مليون جنيه إسترليني.

وفي الدوري الألماني الممتاز «البوندسليجا»، تصدر لاعبو بايرن ميونخ المراكز الخمسة الأولى في القائمة، حيث تواجد روبرت ليفاندوفسكي بجانب مانويل نوير على رأس القائمة براتب 1/س.ع7.4 مليون إسترليني سنويا، ثم ليروي ساني نجم البايرن في المركز الثالث براتب قيمته 15.36 مليون إسترليني.

وفي الدوري الإيطالي الممتاز «الكالتشيو»، حل كريستيانو رونالدو في المركز الأول في قائمة أعلى اللاعبين أجرا براتب شهري بقيمة 3.8 مليون جنيه إسترليني، يليه إدين ديجيكو نجم روما في المركز الثاني بقيمة 10.9 مليون إسترليني، ثم الهولندي ماتيس دي ليخت لاعب يوفنتوس في المركز الثالث براتب 10.4 مليون إسترليني.