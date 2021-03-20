مدرب سموحة: حسام البدري مظلوم.. ومنتخب مصر يفتقد نوعية مصطفى فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد سامي مدرب نادي سموحة، أن منتخب مصر يفتقد نوعية اللاعبين مثل مصطفى فتحي لاعب الفريق، مشيراً إلى أنه يجب رفع الضغط عن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر.

وأعلن حسام البدري في وقتا سابق قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وتواجد ثنائي سموحة مصطفى فتحي وحسام حسن بين القائمة.

وقال سامي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "اللاعبون يساعدوني ولديهم طموح وهو توفيق ربنا في النهاية، حسام حسن مثل ابني وربيته في طلائع الجيش وأعرف إمكانياته جيداً، وهو كان لديه طموح وقلت له أن هذه السنة يجب أن تكون مفترق طرق ويجب مساندة اللاعب وأضغط عليه إيجابيا بأنه يصبح هداف الدوري ومساعدة زملائه وإمكانياته الفنية لا تقل عن إمكانيات أي لاعب في المنتخب".

وأضاف: "مصطفى فتحي قبل القدوم لسموحة كنت معجب به، وهو لاعب ذكي واتعرض عليه عروض مالية أكبر من سموحة، ولكنه اختار شكل الكرة الخاص بسموحة، وهو لاعب كبير ولا يوجد نوعية مصطفى فتحي في منتخب مصر من ناحية المهارة وهو لديه موهبة بشكل معين، ولديه رغبة كبيرة وأخلاق عالية جدا، ويلعب بشكل مختلف في سموحة عن ما كان يلعب في الزمالك".

وأكمل مدرب سموحة: "اللاعب الذي لم يختاره حسام البدري لا يعتبر لاعب سيء ولكن طريقة اللعب تختلف في منتخب مصر ولا تناسبهم وهو محكوم باختيارات معينة، وهو يعلم كيف سيلعب ومن سيختار".

وأردف: "التوقف الدولي مهم من أجل عودة اللاعبين المصابين وتجهيز اللاعبين بشكل جيد ويكون لديك القدرة لرؤية اللاعبين الناشئين في المباريات الودية".

واختتم أحمد سامي تصريحاته: "منتخب مصر قوي وأفضل وحسام البدري مظلوم من حيث فكرة التجمعات وقادر على تخطي المباراتين القادمتين بشكل جيد، وهناك ضغط كبير على البدري، ولو مكانه مدرب أجنبي سيكون حاله مثل حال البدري، ويجب رفع الضغط عنه، والمنتخب سيكون جيد عندما يأخذ المدير الفني قراراته بدون ضغط وعصبية".