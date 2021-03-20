نائب سفير مصر بالجزائر: تم الرد على استفسارات الزمالك.. وهناك ترتيبات خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد المستشار هاني دميتري، نائب سفير مصر في دولة الجزائر، أن مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، ستقام دون حضور جماهيري حتى الآن.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك خارج ملعبه أمام مولودية الجزائر يوم 3 من شهر إبريل ضمن الجولة الـ4 لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بينما يحتل المولودية المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وقال نائب السفير، في تصريحات لبرنامج "BE ONTIME" عبر قناة "ONTIME SPORTS" "الأمور هنا في الجزائر مستقرة وتحت السيطرة بشأن فيروس كورونا، هناك اجراءات احترازية، وبالتأكيد سيكون هناك اجراءات خاصة لبعثة الزمالك".

وتابع "هناك تنسيق كامل مع السلطات هنا بشأن الترتيبات المتعلقة بالأمور الطبية الخاصة ببعثة الزمالك لضمان سلامة الجميع".

وأضاف "رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر كان سعيداً بحسن استقبال بعثة فريقه في مصر، ويعد مسؤولي الزمالك بأن تكون المعاملة بالمثل ويكون هناك استقبال حافل للزمالك في الجزائر".

واستمر "إدارة الزمالك تواصلت مع السفارة من أجل بعض الاستسفسارات المتعلقة بفنادق الإقامة وملعب المباراة وهو بالمناسبة من أفضل ملاعب الجزائر وأرضيته رائعة، وهناك تفاصيل أخرى تم الرد عليها".

وشدد "من الأفضل لبعثة الزمالك أن تتوجه للجزائر على متن طائرة خاصة نظراً لأن ظروف الطيران غير مستقرة".

واختتم "حتى الآن، المباراة ستقام دون حضور جماهيري، لا أعلم ماذا سيكون الوضع وقت موعد المباراة، لكن بشكل عام، هنا المباريات تقام بدون حضور جماهيري".

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراتي مولودية الجزائر وتونيجيت السنغالي منتظراً سقوط المولودية في المباراة الأخيرة أمام الترجي من أجل حجز بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.