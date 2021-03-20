تقرير.. الإسماعيلي "المحطة الـ8" لإيهاب جلال في 7 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، إن المدير الفني لفريقهم إيهاب جلال قد دفع الشرط الجزائي بعقده للرحيل لنادي الإسماعيلي.

المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، أشار في تصريحات مساء يوم أمس الجمعة، ليلاكورة، إلى أنهم سيرسلون لاتحاد الكرة ما يُفيد قيامهم بفسخ التعاقد مع إيهاب جلال ليتسنى له تدريب الإسماعيلي.

رحيل إيهاب جلال عن مصر للمقاصة لن يكون الأول هذه المرة فسبق وأن رحلّ عقب 3 مواسم قضاها على رأس القيادة الفنية للفريق من يوليو 2014 حتى أغسطس 2017 لتدريب فريق إنبي خلفاً لطارق العشري.

ولكن إيهاب جلال لم يستمر طويلاً مع إنبي الذي أعلن رسمياً التعاقد معه في أكتوبر 2017 إذ رحل في 6 يناير 2018 بعد قيادة الفريق البترولي في 13 مباراة.

رحيل إيهاب جلال عن إنبي كان لقيادة فريق الزمالك خلفاً للمدرب المونتيجري نيبوشا ولكنه الرحيل الذي لم يلقِ ترحيب إدارة إنبي؛ إذ خرج عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي مصرحاً لبرنامج المدرج قائلاً:حزين على طريقة رحيل إيهاب جلال خاصة أننا لم نتعامل معه كمدرب فقط انما أخ لنا، العلاقات بين الإدارة وبينه كانت جيدة للغاية، نقدر إيهاب جلال، لكن قبل ليلة رحيله وتوقيعه للزمالك أكد لنا أنه مستمر مع إنبي ولن يرحل، ربما يكون تعرض للضغوط من أجل الرحيل".

ولكن ماهي إلا ثلاثة أشهر التي تولى خلالها تدريب الزمالك ليرحل بعدما قاد الفريق في 17 مباراة.

إيهاب جلال بعد الزمالك سافر إلى ليبيا لتدريب فريق أهلي طرابلس في يوليو 2018 ولكنه لم يستمر سوى 6 أشهر ليعود بعدها لقيادة فريق المصري؛ حيث قضى ثانِ أطول فترة له مع ناديه منذ مصر للمقاصة.

إيهاب جلال تولى القيادة الفنية للمصري في 49 مباراة خلال الفتر من ديسمبر 2018 حتى فبراير 2020 بعد وداع بطولة كأس مصر على يد المقاولون العرب، ليعود المدرب صاحب 53 عاماً مرة أخرى لناديه الذي أبرزه في الساحة الرياضية، مصر للمقاصة.

ولكن لم يستمر إيهاب جلال مع مصر للمقاصة طويلاً كالمرة الأولى له فتولى قيادة الفريق في 11 مباراة خاضها الفريق خلال الفترة من مارس حتى سبتمبر 2020 قبل أن يرحل ويعود في نوفمبر 2020 حتى مارس 2021؛ إذا أعلن مسؤولوه المقاصة رحيله للإسماعيلي.