مصر المقاصة: قدمنا جواب شكر لإيهاب جلال.. وقرار اتحاد الكرة محترم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن الفريق قدم جواب شكر لإيهاب جلال المدير الفني للفريق، مشيراً إلى أن المدرب سيرحل لمساعدة نادي الإسماعيلي الذي يعاني في منطقة الهبوط.

وقال بكري سليم في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر من وجهة نظري، وهو أفضل مدرب تولى تدريب مصر المقاصة وهو أحد المؤسسين للنادي، والأمور لازم تؤخذ في إطارها القانوني".

وأضاف: "النادي الإسماعيلي أول فريق أدخل بطولة أفريقية لمصر والفريق مهدد بالهبوط، ويجب الوقوف بجانب الفريق ونقولها على مضض، وجهنا لإيهاب جلال جواب شكر وقمنا بإقالته لكي يذهب لمساعدة الإسماعيلي، وشرف لنا كنادي مصر المقاصة أننا نضحي من أجل مساعدة الإسماعيلي".

وتابع سليم: "نادي مصر المقاصة نادي مؤسسي، وهناك قواعد للفريق والفريق لم يقيل المدير الفني من قبل حتى عندما كنا نصارع في منطقة الهبوط، والمدربين هم من يتقدموا باستقالتهم".

وأكمل: "قرار اتحاد الكرة قرار محترم ويساعد على استقرار الأندية، وإذا لم نساعد الفريق فإننا لن نكون على القدر الأخلاقي، إيهاب جلال قدم أداءً جيداً مع الفريق ووصلنا إلى المربع الذهبي في وقت من الأوقات على الرغم من رحيل 7 لاعبين من أهم اللاعبين في الفريق".

واختتم بكري سليم تصريحاته: "النادي يقدر يقف على قدمه في أي وقت، اللاعبين الموجودين على أعلى مستوى، ومصر المقاصة هو مصنع النجوم مثل حسين الشحات وأحمد الشيخ وأيمن حفني، وهناك لجنة هي التي ستختار المدير الفني القادم للفريق، والأسماء المتداولة لقيادة الفريق صحيحة".