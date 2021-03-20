"تطوير نادي التجديف ومهرجان الدرجات".. كواليس زيارة وزير الرياضة لأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال تطوير نادي التجديف والرياضات المائية بأسوان بتكلفة ٣,٥ مليون جنيه في مستهل زيارته للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة أسوان.

تضمنت أعمال التطوير صالة الجيم، وصالة المنازلات، بالإضافة الي صالة تنس الطاولة، والمبني الإداري بالنادي والذي يضم مطعما لمرتادي النادي، كما تفقد وزير الشباب والرياضة مرسي وجراج قوارب نادي التجديف والرياضات المائية.

أشاد وزير الشباب والرياضة بأعمال التطوير التي شهدها نادي التجديف والرياضات المائية، كما أشاد بالطفرة التي شهدتها محافظة أسوان في عهد اللواء أشرف عطية، مؤكداً ان الفترة المقبلة سوف تشهد المحافظات الحدودية بشكل عام تطويراً في البنية الإنشائية لمنشآت الشباب والرياضة في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل علي تلبيه كافة احتياجات المحافظات علي الأصعدة كافة.

وكان الدكتور أشرف صبحي فور وصوله لمحافظة اسوان قد أطلق شارة البدء لمهرجان الدراجات الذى نظمته الوزارة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضيه بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، تحت شعار " رياضتك.. مناعتك" بمشاركة الف شاب وفتاة من أبناء المحافظة.

ومن المقرر أن يشهد وزير الشباب والرياضة خلال جولته بمحافظة أسوان ختام ملتقي السياحة الرياضية، والاعلان عن بطولة سباق النيل الدولي، كما يشهد بمركز شباب دراو قافلة خير بلدنا، ويتفقد مراكز شباب دابود وكتشمنه، بالإضافة الي افتتاح النسخة السابعة من دورى الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية بمركز شباب الأمبركاب، وكذا افتتاح مقر مركز شباب دهميت وختام مهرجان النوبة الثاني، ويختتم زيارته بافتتاح معرض المنتجات البيئية بمركز شباب مدينة أسوان، ويلتقي مع شباب المحافظة خلال لقاء مفتوح ويقوم بتكريم 6 من أمهات الشهداء بمناسبة اليوم العالمي للمرأه.

ووعقب وصوله لمطار أسوان توجه وزير الشباب والرياضة لديوان عام المحافظة وكان في استقباله اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قبل بدء برنامج زيارته للمحافظة، وعقب ذلك أطلق وزير الشباب والرياضة شارة البدء لمهرجان الدراجات الذى تنظمه الوزارة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضيه بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، تحت شعار " رياضتك.. مناعتك" بمشاركة الف شاب وفتاة من أبناء المحافظة.

يأتي ذلك ضمن إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في جعل الرياضة إسلوب حياة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بمشاركة مختلف الفئات من الشباب المصري في عدد من الأنشطة الرياضية التي تقيمها الوزارة بصفة منتظمة في محافظات الجمهورية والتي تهدف إلى رفع اللياقة البدنية والصحية والمناعة لدي الشباب المصري والذي يعتبر الركيزة الأساسية في بناء الدولة المصرية.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بمشاركة شباب محافظة أسوان في هذا الماراثون الرياضي، مشدداً علي ضرورة ممارسة الشباب للرياضة انطلاقاً من أهمية التنشئة السليمة للأجيال القادمة، والاهتمام بدور الرياضة فى التربية البدينة والجوانب الصحية، وخلق جيل واع وسليم صحياً وبدنياً، مؤكداً على ضرورة الأهتمام بالشباب بإعتبارهم ركيزة هامة وأساسية لبناء وتقدم المجتمع فهم القوة الفعالة القادرة على صناعة المستقبل لمصرنا الغالية.

وقبل إطلاق شارة البدء للماراثون استمع وزير الشباب والرياضة لبعض الشباب من ذوي القدرات والهمم، حيث وجه بضرورة حل جميع المشكلات التي تواجههم، كما وجه بدراسة إنشاء ملعب لكرة الجرس للمكفوفين.