شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة الأهلي يفوز على القناة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على نظيره القناة، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وشهدت أداءً قويًا من جانب الفريقين، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة.

وتفوق الأهلي في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة (11-25)، واصل تألقه في الشوط الثاني بنتيجة (11-25)، بينما انهى الشوط الثالث لصالحه بنتيجة (13-25).

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على نظيره طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما الأثنين الماضي ضمن منافسات بطولة الدوري، والتي انتهت بفوزه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.