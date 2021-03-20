شكرا لقرائتكم خبر عن « فيفا » يوافق على لوائح كأس العرب 2021 استعدادًا لمونديال العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » أمس الجمعة، موافقته على لوائح بطولة كأس العرب 2021، وأكد إجراءات القرعة وجدول المباريات للبطولة التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر.

وأكد الموقع الرسمي لـ« فيفا » تلقيه تقريرًا عن موقف المباريات الدولية خلال جائحة كورونا.

ومدد « فيفا » التعديلات المؤقتة على اللوائح الخاصة بشأن انتقالات اللاعبين والسماح لهم بأداء مهامهم الدولية حتى أبريل 2021، ويبقى «فيفا» والاتحادات القارية وأعضاء الاتحادات في حوار مع السلطات المحلية بشأن منح اللاعبين الدوليين استثناءات من قواعد الحجر الصحي، مضيفًا أن الأولوية في كرة القدم هي صحة اللاعبين خاصة مع تطور الوضع الصحي حول العالم.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: «نريد أن تقام المباريات في موعدها، لذلك نحن على تواصل مع العديد من الاتحادات والحكومات».

وأكد: «نريد أن تقام المباريات بوجود أفضل فرق ممكنة»، وتابع: «نأمل أن تقام المباريات المقبلة في ظروف أفضل وأن يكون هناك تضامن وتفاهم، لأن المباريات الدولية مهمة للعديد من الدول، ليس فقط لأسباب مالية».

ومن المقرر أن تقام التصفيات الأوروبية الأسبوع المقبل، وفيها يمكن توقيع قيود متعلقة بفيروس كورونا في عدة مباريات، على سبيل المثال سيتعين على اللاعبين الدوليين الدخول في الحجر الصحي قبل العودة لأنديتهم.

وبسبب القواعد الخاصة لـ « فيفا » بشأن فيروس كورونا، يمكن للأندية عدم السماح للاعبين بالانضمام للمنتخبات، واستخدام بعض الأندية في الدوري الألماني هذه القاعدة، بينما تأجلت الجولتان المقبلتان من المباريات الدولية التابعة لاتحاد كونميبول في أمريكا الجنوبية.

ويعد كأس العرب بمثابة بروفة تجريبية لما ستكون عليه الأوضاع في المونديال، وأوضح إنفانتينو أن اجتماع « فيفا » تطرق إلى كل ما يخص البطولة، سواء ما يتعلق بلوائح المنافسات وجدول المباريات وإجراء القرعة الخاصة بها وترتيب مواعيدها في الأجندة الدولية، وكذلك كل ما يتعلق بوسائل الإعلام والتسويق.

وتابع: «نتناقش باستمرار حول وضع الجماهير إذا استمرت الجائحة، لكن أعتقد أن كرة القدم لن تكون هي الأكثر أهمية بالنسبة للبشرية في وجود هذا الفيروس، فسلامة الجميع هي الأساس، وأعتقد أن منظمة الصحة العالمية وفريق العمل فيها يقومون بجهد كبير للغاية».

كما أشاد بالجهود التي تبذلها قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث، مؤكدًا العمل على كافة الأصعدة من ملاعب ومنشآت وبنية تحتية في الدولة بالكامل.