دورة أكابولوكو: تسيتسيباس وزفيريف إلى النهائي على وقع هزة أرضية

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أكابولكو (المكسيك) : عبر الثنائي الأعلى تصنيفا اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والألماني ألكسندر زفيريف إلى نهائي دورة أكابولكو المكسيكية في كرة المضرب، بمجموعتين نظيفتين الجمعة.

وتغلّب تسيتسيباس على الإيطالي الشاب لورنتسو موزيتي 6 1 و6 3، وزفيريف على مواطنه دومينيك كوبفر 6 4 و7 6 (7 5).

وهذا النهائي الأول هذا العام لتسيتسيباس المصنف خامسا عالميا، فيما كان مشوار زفيريف أكثر صعوبة بعد حاجته إلى شوط فاصل "تاي بريك" أمام كوبفر.

وتزامنت مباراة زفيريف مع هزة أرضية بلغت قوتها 5,7 درجات ومركزها على بعد 60 كيلومترا في سان ماركوس.

قال زفيريف" بدأت الأضواء ترتجف وشعر بها الجمهور أكثر منا".

اضاف الألماني "كنا نركض في الملعب، لذا تعيّن علينا خوض النقطة أثناء الهزّة. لم نشعر بالكثير، لكن عرفنا انها هنا في أكابولكو".

وتقدّم كوبفر 3 1 في المجموعة الثانية، لكن المصنف سابعا عالميا صنع فرصا لكسر ارسال خصمه وقلب تأخره إلى تقدم 5 4 قبل ان يحسم المواجهة في تاي بريك.

وسيبحث زفيريف عن لقبه الرابع عشر في بطولات المحترفين، عندما يواجه تسيتسيباس الذي يملك في جعبته خمسة ألقاب.

وكان تسيتسيباس يخوض نصف النهائي الثالث له هذه السنة، بعد بطولة أستراليا المفتوحة ودورة روتردام الهولندية.

قال اليوناني الذي فاز خمس مرات من أصل ست مباريات أمام زفيريف "اتطلع حقا لخوض النهائي. لعبت ضد ساشا من قبل ولم يكن سهلا أبدا. كلانا متعطش وقادر على منافسة قوية".

واحتاج تسيتسيباس فقط إلى 79 دقيقة لتخطي موزيتي المصنف 120 عالميا الذي بلغ ثاني نصف نهائي في أربع مشاركات فقط في دورات المحترفين.

سحق خصمه البالغ 19 عاما في المجموعة الاولى، وانتظر في الثانية حتى الشوط السابع ليكسر ارساله.